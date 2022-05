Galleria Borghese | turista ha un malore e cade danneggiando una tela di Guido Reni in mostra

(Di giovedì 5 maggio 2022) Incidente a Roma allache raccoglie capolavori inestimabili ed è uno dei musei più conosciuti al mondo. Unain visita alla, come riporta Il Messaggero, ha avvertito uned è svenuta. Nella caduta ha danneggiato unadi. Si tratta del famoso Stendardo processionale di San Francesco, danneggiato “con una piccola lesione” nella parte in cui c’è San Francesco che riceve le stimmate. L’opera si trova in prestito al museo per laa Roma” che si concluderà il 22 maggio. «Possiamo dire che si tratta di una lieve lacerazione di tre centimetri sullaa ridosso del bordo della cornice, nella parte inferiore ...

