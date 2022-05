Esonero Mazzarri, il retroscena: Giulini voleva allontanarlo prima da Cagliari (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente del Cagliari avrebbe voluto esonerare e sollevare Walter Mazzarri dall’incarico di allenatore da molto prima Un addio brutto e dai toni alti e poco cortesi: ecco come è stato l’addio fra Walter Mazzarri e Tommaso Giulini. Una vicenda surreale, gestita non nel migliore dei modi e che rischia di protrarsi per vie legali nei tribunali. Come riportato da Tuttosport, il Presidente del Cagliari avrebbe voluto allontanare Mazzarri dalla panchina degli isolani molto prima della sconfitta contro l’Hellas Verona. L’occasione sarebbero stato le due sconfitte contro l’Udinese. Soltanto la diplomazia e la pazienza di Stefano Capozucca hanno bloccato il Presidente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente delavrebbe voluto esonerare e sollevare Walterdall’incarico di allenatore da moltoUn addio brutto e dai toni alti e poco cortesi: ecco come è stato l’addio fra Waltere Tommaso. Una vicenda surreale, gestita non nel migliore dei modi e che rischia di protrarsi per vie legali nei tribunali. Come riportato da Tuttosport, il Presidente delavrebbe voluto allontanaredalla panchina degli isolani moltodella sconfitta contro l’Hellas Verona. L’occasione sarebbero stato le due sconfitte contro l’Udinese. Soltanto la diplomazia e la pazienza di Stefano Capozucca hanno bloccato il Presidente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base… - tvdellosport : ?? CAGLIARI, ESONERO E RINNOVO PER MAZZARRI Il #Cagliari esonera #Mazzarri ma nel paradosso del mercato gli prolu… - DiMarzio : #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - CalcioNews24 : #Cagliari, l'esonero di Mazzarri era deciso da tempo ?? - infoitsport : Esonero Mazzarri, Giulini lo voleva allontanare molto prima: cosa lo ha bloccato -