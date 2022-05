Enti locali: ricerca, Regioni e presidenti sui social, Lombardia e Zaia i migliori (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - È la Lombardia la Regione italiana capace di parlare meglio con i propri cittadini sui social media, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna. Lo ha stabilito una ricerca di DeRev, che ha misurato l'efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter delle Regioni italiane e dei presidEnti, ricavando una classifica nazionale sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo che tiene in considerazione tre parametri principali: l'ampiezza della community (numero di follower), la crescita della community su ciascuna piattaforma (percentuale di aumento del numero di follower) e l'engagement su ciascun canale social (percentuale di interazioni giornaliere). In particolare, Lazio, Lombardia ed ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - È lala Regione italiana capace di parlare meglio con i propri cittadini suimedia, seguita da Lazio ed Emilia-Romagna. Lo ha stabilito unadi DeRev, che ha misurato l'efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter delleitaliane e dei presid, ricavando una classifica nazionale sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo che tiene in considerazione tre parametri principali: l'ampiezza della community (numero di follower), la crescita della community su ciascuna piattaforma (percentuale di aumento del numero di follower) e l'engagement su ciascun canale(percentuale di interazioni giornaliere). In particolare, Lazio,ed ...

