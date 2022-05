Emanuele Aloia torna con il singolo Cartagine | il videoclip

(Di giovedì 5 maggio 2022) È online ilufficiale di, il nuovodiÈ online ilufficiale di(Sunflower per Universal Music Italy – Capitol.lnk.to/), il nuovodi, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Scritto e composto dallo stesso, con la produzione di Steve Tarta,è il racconto di un amore che viaggia nel tempo e nello spazio, ma che rimane immutato dai cambiamenti. Sullo sfondo di un arrangiamento pop che fonde il classico e il moderno, il brano si conclude con un’esplosione di emotività creata grazie ad un coro di ...

Disponibile da oggi 'Cartagine' il nuovo singolo di Emanuele Aloia, scritto dallo stesso artista con la produzione di Steve Tarta. Cartagine arriva dopo i successi dei singoli Il bacio di Klimt (triplo disco di Platino), L'urlo di Munch (disco di Platino), Girasoli (disco d'Oro), e a un anno di distanza dall'album di debutto.