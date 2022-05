Eintracht-West Ham, le formazioni ufficiali (Di giovedì 5 maggio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Eintracht-West Ham, semifinale di ritorno di Europa League. Calcio d’inizio alle ore 21 al Deutsche Bank Park. All’andata la sfida è terminata 2 a 1 per i tedeschi. Eintracht e West Ham si affrontano per la seconda volta in una semifinale europea. In precedenza era successo nell’edizione 1976 della Coppa delle Coppe, con gli inglesi che riuscirono a ottenere il pass per la finale. L’Eintracht Francoforte non sta attraversando un buon periodo in Bundesliga, infatti si trova all’undicesimo posto. È molto lontano dai posti che assicurano la qualificazione alle coppe europee. Per questo si concentra sull’Europa League, con cui potrebbe accedere alla prossima Champions. Formazione tipo per la squadra di Glasner, che vuole ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 5 maggio 2022) Andiamo a scoprire lediHam, semifinale di ritorno di Europa League. Calcio d’inizio alle ore 21 al Deutsche Bank Park. All’andata la sfida è terminata 2 a 1 per i tedeschi.Ham si affrontano per la seconda volta in una semifinale europea. In precedenza era successo nell’edizione 1976 della Coppa delle Coppe, con gli inglesi che riuscirono a ottenere il pass per la finale. L’Francoforte non sta attraversando un buon periodo in Bundesliga, infatti si trova all’undicesimo posto. È molto lontano dai posti che assicurano la qualificazione alle coppe europee. Per questo si concentra sull’Europa League, con cui potrebbe accedere alla prossima Champions. Formazione tipo per la squadra di Glasner, che vuole ...

