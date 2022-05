“È tornato nella scuola”. Nunzio di nuovo ad Amici 21, è una sorpresa per allievi e pubblico (Di giovedì 5 maggio 2022) Una splendida notizia ha raggiunto i fan di Nunzio di ‘Amici 21’. Il ballerino è stato eliminato nella scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, poco prima di assaporare la semifinale in programma sabato 7 maggio. Ma nelle ultime ore tutto il pubblico ha potuto assistere a qualcosa di inaspettato, una vera e propria sorpresa fatta dalla padrona di casa, che ha entusiasmato proprio tutti. E lui ha anche proferito parole bellissime, mentre si rivolgeva ai suoi compagni nella scuola di Canale 5. Ma Nunzio di ‘Amici 21’ ha anche dedicato affermazioni meravigliose nei confronti di Maria: “Un “GRAZIE” speciale a te Maria, che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Una splendida notizia ha raggiunto i fan didi ‘21’. Il ballerino è stato eliminatoscorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, poco prima di assaporare la semifinale in programma sabato 7 maggio. Ma nelle ultime ore tutto ilha potuto assistere a qualcosa di inaspettato, una vera e propriafatta dalla padrona di casa, che ha entusiasmato proprio tutti. E lui ha anche proferito parole bellissime, mentre si rivolgeva ai suoi compagnidi Canale 5. Madi ‘21’ ha anche dedicato affermazioni meravigliose nei confronti di Maria: “Un “GRAZIE” speciale a te Maria, che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre ...

Advertising

LINDYITALIA : Manca meno di una settimana! ?? ISE è tornato, e per la prima volta nella bellissima Barcellona! Venite a trovarci a… - saratondelli85 : Achille Lauro è tornato con il suo completo da cowboy in pizzo glam rock, il suo boa di piume con pom-pom e il suo… - AngeloR54671811 : RT @Occe64: Io me lo sentivo fin dallo sguardo nella prima fotografia di annuncio: siamo ancora nel mood 'Sono tornato senza lacrime. Quest… - mochaniim : comunque riccardo poteva starsene a casa e rimanere nella nostra memoria come leggenda, invece è tornato per fare i… - SembayevY : Appena tornato dalla regione Friuli-Venezia Giulia dove ho incontrato il Presidente della regione M.Fedriga, il rap… -