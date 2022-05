Covid, 6.362 nuovi positivi in Lombardia: 564 a Bergamo (Di giovedì 5 maggio 2022) Regione Lombardia e il Ministero della Salute rendono noti i dati dei contagi di Covid 19 per la giornata di giovedì 5 maggio. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-11). A fronte di 45.925 tamponi effettuati, sono 6.362 i nuovi positivi (13,8%). I DATI – i tamponi effettuati: 45.925, totale complessivo: 36.908.582 – i nuovi casi positivi: 6.362 – in terapia intensiva: 37 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.179 (-11) – i decessi, totale complessivo: 40.065 (+22) I nuovi CASI PER PROVINCIA Milano: 2.010 di cui 865 a Milano città; Bergamo: 564; Brescia: 760; Como: 395; Cremona: 181; Lecco: 281; Lodi: 143; Mantova: 268; Monza e Brianza: 555; Pavia: 354; Sondrio: 181; Varese: 485. Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Regionee il Ministero della Salute rendono noti i dati dei contagi di19 per la giornata di giovedì 5 maggio. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-11). A fronte di 45.925 tamponi effettuati, sono 6.362 i(13,8%). I DATI – i tamponi effettuati: 45.925, totale complessivo: 36.908.582 – icasi: 6.362 – in terapia intensiva: 37 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.179 (-11) – i decessi, totale complessivo: 40.065 (+22) ICASI PER PROVINCIA Milano: 2.010 di cui 865 a Milano città;: 564; Brescia: 760; Como: 395; Cremona: 181; Lecco: 281; Lodi: 143; Mantova: 268; Monza e Brianza: 555; Pavia: 354; Sondrio: 181; Varese: 485.

Advertising

erbanotizie : Covid, i dati del 5 maggio. 6.362 nuovi casi, 395 nel comasco - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 5 maggio in Lombardia: 6.362 nuovi casi e 22 morti - webecodibergamo : Covid, a Bergamo 564 nuovi positivi. In Lombardia +6.362 casi e 22 decessi - lecco_notizie : Covid. Sono 6.362 i nuovi positivi in Lombardia (13,8%), +281 a Lecco - LNotizie : Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-11). A fronte di 45.925 tamponi effettuati, sono 6.362 i nuovi positivi (13… -