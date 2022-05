Advertising

sportli26181512 : Conference League, LIVE dalle 21 Marsiglia-Feyenoord: Da una parte Roma-Leicester, dall'altra Marsiglia-Feyenoord.… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Roma-Leicester, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? LIVE SU SKY SPORT 4K Alle 21 #RomaLeicester Dirett… - pellevgrini : RT @halfahxeart: io già me le vedo stasera le altre tifoserie che se usciamo avranno da ridire, “hah nemmeno la cOnFeReNcE lEaGuE riuscite… - infoitsport : Europa e Conference League, oggi il ritorno delle semifinali: il programma - infoitsport : RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: per spezzare il dominio, live score -

Corriere della Sera

La Roma cerca l'accesso alla prima finale della, la terza competizione calcistica europea dopo Europae Champions. I giallorossi, ultima squadra italiana in corsa nei tornei continentali, affrontano il Leicester all'...Commenta per primo Un ultimo sforzo per la finale di. Alle 21 la Roma di José Mourinho scende in campo all'Olimpico contro il Leicester di Brendan Rodgers per la semifinale di ritorno: 1 - 1 all'andata in Inghilterra, al vantaggio di ... Dove vedere in tv Roma-Leicester di Conference League : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanzez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. : Rodgers.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di Per il Leiceste ...Si riparte dal pareggio di una settimana fa in Inghilterra. Con un Olimpico strapieno. E con un Mourinho che ha chiesto ai tifosi di giocare la partita più che vederla. La Roma si ...