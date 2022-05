Chelsea, Abramovich smentisce le voci sulla restituzione del prestito: c’è il comunicato! (Di giovedì 5 maggio 2022) Chelsea, Abramovich torna a parlare e lo fa con un annuncio ufficiale in merito alla vendita del club. Il presidente dei londinesi, dopo lo scoppio della guerra in Russia si è trovato quasi costretto a vendere il proprio team al miglior acquirente. Sembrava quasi semplice riuscire a rilevare il club dato che il magnate russo aveva annunciato di voler cancellare il debito di 1,6 miliardi di sterline che il club aveva accumulato durante la sua gestione. Nella giornata di ieri, la notizia che ha scosso il mercato, secondo alcune indiscrezioni, l’ex presidente non sarebbe più disposto a cancellare questo debito. Chelsea Nella giornata di oggi arriva la verità di Abramovich: “Il signor Abramovich non ha chiesto che gli fosse rimborsato alcun prestito: tali speculazioni ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022)torna a parlare e lo fa con un annuncio ufficiale in merito alla vendita del club. Il presidente dei londinesi, dopo lo scoppio della guerra in Russia si è trovato quasi costretto a vendere il proprio team al miglior acquirente. Sembrava quasi semplice riuscire a rilevare il club dato che il magnate russo aveva annunciato di voler cancellare il debito di 1,6 miliardi di sterline che il club aveva accumulato durante la sua gestione. Nella giornata di ieri, la notizia che ha scosso il mercato, secondo alcune indiscrezioni, l’ex presidente non sarebbe più disposto a cancellare questo debito.Nella giornata di oggi arriva la verità di: “Il signornon ha chiesto che gli fosse rimborsato alcun: tali speculazioni ...

