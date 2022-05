Calciomercato Napoli, i due pilastri del centrocampo possono partire: sarà rivoluzione! (Di giovedì 5 maggio 2022) Rifondare e riaprire un ciclo. Forse sarà un assioma valido, forse no, tuttavia solo il campo (e prima ancora il Calciomercato) riuscirà a dirci chi avrà avuto ragione. É uno di quei pensieri che si stanno cominciando a fare a Castel Volturno, nel pensare un futuro senza due pilastri del centrocampo azzurro di questi anni. Zielinski Fabian Ruiz NapoliI soggetti in questione sono Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo, arrivato nel 2018, potrebbe farsi ammaliare dalle sirene dell’Atletico Madrid, mentre il polacco sarebbe propenso anche lui a cercare un’esperienza fuori dall’Italia, nel suo caso in Germania. Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Rifondare e riaprire un ciclo. Forseun assioma valido, forse no, tuttavia solo il campo (e prima ancora il) riuscirà a dirci chi avrà avuto ragione. É uno di quei pensieri che si stanno cominciando a fare a Castel Volturno, nel pensare un futuro senza duedelazzurro di questi anni. Zielinski Fabian RuizI soggetti in questione sono Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo, arrivato nel 2018, potrebbe farsi ammaliare dalle sirene dell’Atletico Madrid, mentre il polacco sarebbe propenso anche lui a cercare un’esperienza fuori dall’Italia, nel suo caso in Germania.

