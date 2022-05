Calcio: Inter. Inzaghi 'Motivazioni faranno differenza in ultime 4 gare' (Di giovedì 5 maggio 2022) "Contro l'Empoli partita molto insidiosa, tireremo fuori il 120%" dice il tecnico nerazzurro APPIANO GENTILE - "Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l'Empoli è una squadra di qualità, che ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "Contro l'Empoli partita molto insidiosa, tireremo fuori il 120%" dice il tecnico nerazzurro APPIANO GENTILE - "Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l'Empoli è una squadra di qualità, che ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - anti_calcio : @Gazzetta_it Perché a noi nessuno? @Inter - EMMEESSE_ : RT @_E_C_U_R_B: @it_inter @_ElPrincipe22 Ah quindi uno dei migliori prospetti del calcio italiano, è cresciuto grazie a Mauro. Eppure mi a… -