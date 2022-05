Atalanta, il punto sui prestiti. Non solo Ruggeri e Zortea: brilla anche Mallamo, primo a festeggiare una promozione (Di giovedì 5 maggio 2022) Momento difficile per la squadra maggiore e molti vanno dicendo che si dovrà iniziare a guardare ai nostri ragazzi in prestito per programmare il futuro. Giusto nella partita con la Salernitana ne abbiamo visti due e ha fatto piacere vedere … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 maggio 2022) Momento difficile per la squadra maggiore e molti vanno dicendo che si dovrà iniziare a guardare ai nostri ragazzi in prestito per programmare il futuro. Giusto nella partita con la Salernitana ne abbiamo visti due e ha fatto piacere vedere …

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Atalanta, il punto sui prestiti. Non solo Ruggeri e Zortea: brilla anche Mallamo, primo a festeggiare una promozione… - webecodibergamo : Atalanta, il punto sui prestiti. Non solo Ruggeri e Zortea: brilla anche Mallamo, primo a festeggiare una promozion… - BlogRoma : RT @pisto_gol: Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gli stessi… - IlCarroDiPaolo : @farted94 si ma 1 punto Verona e 3 atalanta -