Advertising

fisco24_info : Aspi: Oliveri nuova presidente, Tomasi confermato ad: Assemblea nomina nuovo cda per anni 2022-2024 -

Agenzia ANSA

... Elisabetta, Roberto Tomasi, Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia, Fabio Massoli, Andrea Valeri, Jonathan Grant Kelly, Sergio Buoncristiano, Stephane Brimont, Robert Edward ...Liguria. È ligure, di Varazze, la nuova presidente di" Autostrade per l'Italia: è Elisabetta, indicata da Cassa Depositi e Prestiti, che ha approvato la lista di nominativi dei membri per il rinnovo del consiglio di amministrazione della ... Aspi: Oliveri nuova presidente, Tomasi confermato ad - Economia Roma, 5 mag. (askanews) - "Al terzo anno dall'avvio di un percorso di profonda e irrinunciabile trasformazione aziendale - aggiunge l'ad Roberto Tomasi - oggi il nostro gruppo si presenta come un play ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Elisabetta Oliveri è la nuova presidente di Autostrade per l'Italia mentre Roberto Tomasi è stato confermato ad.