Arisa e Vito Coppola: tutta la verità dietro la loro crisi (Di giovedì 5 maggio 2022) L’amatissima cantante Arisa e l’attuale fidanzato, il ballerino campano Vito Coppola, starebbero passando un momento di crisi. Vediamo cosa succede. La tanto amata coppia nata all’interno del programma Ballando con le Stelle, pare stia vivendo un periodo caratterizzato da incomprensioni, che ha portato ad un piccolo allontanamento tra i due. Arisa e Vito Coppola (Instagram)Arisa e Vito Coppola si sono avvicinati sentimentalmente proprio dopo la vittoria ,ottenuta come coppia di ballo, durante il seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci. Fin da subito sono diventati molto affiatati, inseparabili; una coppia amata da tutti i fan del programma e non solo. Infatti in più di un’intervista ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 maggio 2022) L’amatissima cantantee l’attuale fidanzato, il ballerino campano, starebbero passando un momento di. Vediamo cosa succede. La tanto amata coppia nata all’interno del programma Ballando con le Stelle, pare stia vivendo un periodo caratterizzato da incomprensioni, che ha portato ad un piccolo allontanamento tra i due.(Instagram)si sono avvicinati sentimentalmente proprio dopo la vittoria ,ottenuta come coppia di ballo, durante il seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci. Fin da subito sono diventati molto affiatati, inseparabili; una coppia amata da tutti i fan del programma e non solo. Infatti in più di un’intervista ...

Advertising

eudaimoniaa__ : @Carlii_CB @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Presto rivedremo quegli occhi felici felici???? - PasqualeMarro : #Arisa e Vito Coppola va tutto in malora: “Sono in crisi…” - zazoomblog : Arisa e Alvise Rigo si frequentano ma dov’è Vito Coppola? - #Arisa #Alvise #frequentano #dov’è - globne : Vito Coppola in mutande nel promo di un centro estetico: È in un video per la promozione di un centro estetico che… - IsaeChia : Arisa e Vito Coppola, convivenza in arrivo? L’indiscrezione: “Stanno cercando casa” #ballandoconlestelle -