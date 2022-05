Annalisa più bella che mai: gambe in bella mostra (Di giovedì 5 maggio 2022) Annalisa torna a sorprendere i fan con un post molto fashion in cui indossa un outfit colorato che lascia le gambe scoperte, che stile! Annalisa continua ad essere una cantante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 5 maggio 2022)torna a sorprendere i fan con un post molto fashion in cui indossa un outfit colorato che lascia lescoperte, che stile!continua ad essere una cantante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Sergio50225826 : @AnnalisaNocera1 Annalisa, quando ero ragazzino, per diventare piu robusto , correvo con uno zaino sulle spalle, pi… - annalisa_pis : RT @ClaMarchisio8: Gli eroi sono più forti dei colori e delle rivalità. Gli eroi vanno ricordati e raccontati. Gli eroi sono invincibili, p… - StephenOckham : @annalisa_uda Non hanno introdotto GP e apparecchi per rimuoverli mesi dopo. Legge dello sforzo e del risultato…. I… - iamviola_ : @nanalisaportia Annalisa io ormai non ti riconosco più. ?? - vacca_annalisa : @gemini_as_fuck Marti ma lasciale perdere,danno fiato solo alla bocca per sparare cazzate,quando quel bubino sta vi… -