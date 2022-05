X Factor 2022: la prima volta di Ambra Angiolini in giuria (con Fedez) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Col senno di poi, quel saluto in chiusura del Concertone del 1 maggio, ha tutto un altro senso. Quel «ciao Federico!!!» urlato in piazza San Giovanni, in risposta alla storia su Instagram, ironica, di Fedez e dell’invito “perso” per tornare su quel palco. Ambra Angiolini aveva in mette molto altro. Ovvero X Factor 2022. Perché ... Amica. Leggi su amica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Col senno di poi, quel saluto in chiusura del Concertone del 1 maggio, ha tutto un altro senso. Quel «ciao Federico!!!» urlato in piazza San Giovanni, in risposta alla storia su Instagram, ironica, die dell’invito “perso” per tornare su quel palco.aveva in mette molto altro. Ovvero X. Perché ... Amica.

Advertising

HuffPostItalia : Ambra Angiolini sarà il nuovo giudice di X Factor. E Fedez esulta - Caligola87 : RT @rtl1025: ?? #Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. RTL… - SAonlinemag : Dopo #Fedez l'organizzazione di #XFactor svela un nuovo nome per quanto riguarda la giuria #ambraangiolini - ComunicareDigit : RT @digitalsat_it: Sky, Ambra Angiolini in giuria a X Factor 2022, per lei esordio assoluto al tavolo - AllMusicItalia : Noi lo avevamo spoilerato il 25 aprile, ora è ufficiale... a X Factor arriva AMBRA <3 Nell'articolo anche il video… -