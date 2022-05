Un uomo ha trovato in Svizzera più di mille monete antiche romane (Di mercoledì 4 maggio 2022) In Svizzera un uomo ha trovato un vaso di terracotta (simile a una pentola) pieno di antiche monete romane. Secondo le prime informazioni le monete sarebbero addirittura milleduecento! La scoperta, avvenuta nel nord della Svizzera, si deve a un amatore provvisto di un metal detector, che ha subito contattato l’Archaeology Baselland, ossia il dipartimento archeologico del cantone. Si sa, gli svizzeri sono persone oneste… antiche monete romane (Pixabay) – curiosauro.itmilleduecento monete romane trovate in Svizzera Reto Marti, capo del dipartimento archeologico locale, ha dovuto lavorare a lungo con i suoi colleghi per ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Inunhaun vaso di terracotta (simile a una pentola) pieno di. Secondo le prime informazioni lesarebbero addiritturaduecento! La scoperta, avvenuta nel nord della, si deve a un amatore provvisto di un metal detector, che ha subito contattato l’Archaeology Baselland, ossia il dipartimento archeologico del cantone. Si sa, gli svizzeri sono persone oneste…(Pixabay) – curiosauro.itduecentotrovate inReto Marti, capo del dipartimento archeologico locale, ha dovuto lavorare a lungo con i suoi colleghi per ...

