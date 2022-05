Riforma giustizia, Anm: sciopero magistrati 16 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Si terrà il prossimo 16 maggio la giornata di sciopero dei magistrati contro la Riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. La data è stata decisa dalla giunta dell’Associazione nazionale magistrati in attuazione della mozione approvata dall’Assemblea nazionale straordinaria del 30 aprile scorso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Si terrà il prossimo 16la giornata dideicontro ladel Csm e dell’ordinamento giudiziario. La data è stata decisa dalla giunta dell’Associazione nazionalein attuazione della mozione approvata dall’Assemblea nazionale straordinaria del 30 aprile scorso. L'articolo proviene da Italia Sera.

