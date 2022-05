Real Madrid-Manchester City, rissa in campo: Laporte e Modric ammoniti | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) La sfida tra Real Madrid e Manchester City, valida per il ritorno di semifinale di Champions League, regala subito scintille. A pochi minuti dal fischio d’inizio un episodio ha fatto subito discutere. Modric e Laporte sono infatti arrivati alle mani, per poi essere entrambi ammoniti. I giocatori del City stavano chiedendo spiegazioni all’arbitro quando si è avvicinato anche Luka Modric. Aymeric Laporte ha cercato di lasciare fuori dalla discussione il suo avversario, spingendolo col braccio, Modric non è rimasto a guardare e ha ricevuto poi uno schiaffo in volto prima di spingere il calciatore del City, finito poi a terra. Modric being picked up and taken away ??? ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) La sfida tra, valida per il ritorno di semifinale di Champions League, regala subito scintille. A pochi minuti dal fischio d’inizio un episodio ha fatto subito discutere.sono infatti arrivati alle mani, per poi essere entrambi. I giocatori delstavano chiedendo spiegazioni all’arbitro quando si è avvicinato anche Luka. Aymericha cercato di lasciare fuori dalla discussione il suo avversario, spingendolo col braccio,non è rimasto a guardare e ha ricevuto poi uno schiaffo in volto prima di spingere il calciatore del, finito poi a terra.being picked up and taken away ??? ...

