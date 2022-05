Razer Blade 15 sarà il primo portatile con display OLED a 240 Hz Non sarà per nulla economico

(Di mercoledì 4 maggio 2022) È la prima volta che un produttore integra undi una frequenza di aggiornamento così alta. Risoluzione 1440p, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e 400 nits di luminosità le altre caratteristiche. Ildisponibile a fine anno in USA....

Advertising

Digital_Day : Razer lancerà il primo notebook da gaming con schermo OLED con frequenza di quadro fino a 240 Hz - TuttoTechNet : Debutta in Europa il nuovo Razer Blade 15: OLED fino a 240 Hz e Intel 12a Gen -

TuttoTech.net

Il notebook15 viene venduto sul mercato internazionale con prezzi a partire da 2.499 dollari circa 2400 euro ....Microsoft Surface Pro 8 Miglior Notebook Gaming ASUS ROG Flow X13 ASUS ROG Strix Scar 15 ASUS ROG Zephyrus G14 ASUS ROG Zephyrus M16 Lenovo Legio 5 / Pro Lenovo Legion 7 MSI Raider GE76... In Europa il nuovo Razer Blade 15 con OLED fino a 240 Hz Razer e Lambda hanno lanciato Tensorbook, un notebook molto simile ad un Razer Blade ma con software specifico per applicazioni di machine learning e intelligenza artificiale. È in vendita a ...