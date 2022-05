"Perché Vladimir Putin sta salvando il mondo": la tesi sconcertante dell'ex Rai Fulvio Grimaldi | Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Unione sovietica ha salvato il mondo una volta, nel 1945. "E Vladimir Putin oggi torna a farlo". Fulvio Grimaldi la spara grossa, ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, anche se stranamente questa equiparazione passa quasi inosservata nel bombardamento "filo-russo" dello storico inviato di guerra della Rai, oggi diventato uno dei punti di riferimento del "complottismo" sulla guerra in Ucraina. "La Russia spende 13 volte di meno in armamenti e bilancio militare rispetto agli Stati Uniti, e 25 volte di meno rispetto agli Stati Uniti e alla Nato messe insieme - sottolinea Grimaldi -. Di conseguenza, chi tra le due super potenze è più inclinato a far guadagnare il complesso militare industriale, le grandi industrie militari di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Unione sovietica ha salvato iluna volta, nel 1945. "Eoggi torna a farlo".la spara grossa, ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, anche se stranamente questa equiparazione passa quasi inosservata nel bombardamento "filo-russo"o storico inviato di guerraa Rai, oggi diventato uno dei punti di riferimento del "complottismo" sulla guerra in Ucraina. "La Russia spende 13 volte di meno in armamenti e bilancio militare rispetto agli Stati Uniti, e 25 volte di meno rispetto agli Stati Uniti e alla Nato messe insieme - sottolinea-. Di conseguenza, chi tra le due super potenze è più inclinato a far guadagnare il complesso militare industriale, le grandi industrie militari di ...

