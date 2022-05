Mourinho fomenta i tifosi della Roma: “Contro il Leicester giocate con noi, non siate semplici spettatori” (Di mercoledì 4 maggio 2022) José Mourinho carica i tifosi della Roma alla vigilia della sfida con il Leicester. Lo Stadio Olimpico sarà esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 60mila fan giallorossi presenti per il ritorno della semifinale di Conference League, una gara, che dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, deciderà chi tra i due club giocherà la finale della nuova competizione Uefa. In conferenza stampa l'allenatore portoghese ha lanciato un messaggio preciso ai Romanisti, chiedendo loro una partecipazione importante dal punto di vista del tifo: “Quello che dico ai tifosi è che giochiamo per noi ma anche tanto per loro. Mi piacerebbe che loro domani giocassero la gara con noi. Si può stare allo stadio come spettatore e si può stare allo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Josécarica ialla vigiliasfida con il. Lo Stadio Olimpico sarà esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 60mila fan giallorossi presenti per il ritornosemifinale di Conference League, una gara, che dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, deciderà chi tra i due club giocherà la finalenuova competizione Uefa. In conferenza stampa l'allenatore portoghese ha lanciato un messaggio preciso ainisti, chiedendo loro una partecipazione importante dal punto di vista del tifo: “Quello che dico aiè che giochiamo per noi ma anche tanto per loro. Mi piacerebbe che loro domani giocassero la gara con noi. Si può stare allo stadio come spettatore e si può stare allo ...

