Luca Lucci, il capo ultras del Milan condannato a 7 anni per traffico di droga (Di mercoledì 4 maggio 2022) Era diventato "famoso" all'Italia intera per quella foto scattata nel dicembre del 2018 sul prato dello Stadio San Siro, mentre si intratteneva in una chiacchierata, in qualche sorriso e in una stretta di mano con l'allora Ministro degli Interni Matteo Salvini. Oggi, dopo l'arresto del dicembre scorso, è arrivata una nuova condanna nei confronti di Luca Lucci, il capo ultrà del Milan già noto alle forze dell'ordine per precedenti di violenza e traffico di sostanze stupefacenti. Per lui si apriranno le porte del carcere, per sette anni, come deciso oggi dal il gup di Milano Chiara Valori nel processo con rito abbreviato. Il suo nome era finito all'interno delle pagine di cronaca e dei casellari giudiziari in diverse occasioni. Prima la condanna a quattro ...

