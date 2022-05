LIVE Sinner-De Minaur, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: grandi lotte nell’Arantxa Sanchez Stadium. Incontro dell’azzurro in serata (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 15:13 Tra pochi minuti sullo stesso campo spazio ad un quarto di finale femminile. La russa Ekaterina Alexandrova se la vedrà con l’americana Amanda Anisimova. Anche in questo caso ci si attende un match molto lottato. Jannik Sinner scenderà in campo presumibilmente non prima delle 20.00. Seguiranno aggiornamenti. 15:10 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale dell’Incontro di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur. Il match è il quinto in programma sull’Arantxa Sanchez Stadium, campo in cui è terminata da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A15:13 Tra pochi minuti sullo stesso campo spazio ad un quarto di finale femminile. La russa Ekaterina Alexandrova se la vedrà con l’americana Amanda Anisimova. Anche in questo caso ci si attende un match molto lottato. Jannikscenderà in campo presumibilmente non prima delle 20.00. Seguiranno aggiornamenti. 15:10 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale dell’di secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Janniked Alex De. Il match è il quinto in programma sull’Arantxa, campo in cui è terminata da ...

