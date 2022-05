Il Benevento si riaggrappa a Lapadula | la sintesi della stagione è tutta qua

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Abbiamo alternato strappi a cadute, siamo stati poco continui per poter vincere il campionato”. Tra i vari concetti esposti da Oreste Vigorito nel dopo partita di Monza ce n’è uno piuttosto calzante con la questione, con quel rapporto problematico che tiene banco ormai da gennaio. Prima uno strappo, poi un ricongiungimento che si è scontrato con le scelte di mercato invernali (dualismo con Forte, ‘obbligo’ di un attacco a due punte mal assorbito dalla squadra), in seguito un nuovo attrito ‘mascherato’ (ma non abbastanza) da problemi fisici, ora il reintegro (forse) definitivo. Le tribune riservate al peruviano in occasione delle partite con Pordenone, Cosenza, Ternana e Monza sono fotografie tanto sfocate quanto efficaci per riassumere una situazione dibattuta. Sullo sfondo, immancabile, il frastuono dei ...