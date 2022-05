Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi mercoledì 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Guerra in Ucraina, cinque cose da sapere oggi, mercoledì 4 maggio 2022. Il Donbass non cadrà? "La Russia si fermerà solo al confine con la Polonia". Macron prova a riportare Putin al tavolo dei negoziati... Leggi su today (Di mercoledì 4 maggio 2022)inda2022. Il Donbass non cadrà? "La Russia si fermerà solo al confine con la Polonia". Macron prova a riportare Putin al tavolo dei negoziati...

Advertising

reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - ignazio_mereu : RT @antonio_bordin: La guerra ucraina è fra #Russia e #Nato, e deliberatamente provocata dall’Alleanza Atlantica. Non c’è nessun aggresso… - romatoday : Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi mercoledì 4 maggio -