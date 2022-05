Dybala, niente Inter: nerazzurri furiosi, ecco dove andrà, contratto folle (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sembra poter essere ormai deciso il futuro di Dybala; l’argentino, infatti, dovrebbe andare in una squadra che non dovrebbe essere l’Inter. A fine stagione, Dybala andrà via dalla Juventus a parametro zero dopo sette anni in bianconero. L’argentino non ha trovato un punto di incontro con la società e, il prossimo anno, non sarà a disposizione di Allegri; perdita importante considerando la qualità del giocatore e la sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Nel mercato estivo sono due e le domande a cui rispondere: dove giocherà la Joya e chi sarà il nuovo attaccante della Juve. Per quanto riguarda il primo punto, il futuro del classe 1993 sembra essere in Premier League. LaPresseUn giocatore come Dybala, specie a parametro zero, fa gola a molte squadre; tra queste sembra ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sembra poter essere ormai deciso il futuro di; l’argentino, infatti, dovrebbe andare in una squadra che non dovrebbe essere l’. A fine stagione,via dalla Juventus a parametro zero dopo sette anni in bianconero. L’argentino non ha trovato un punto di incontro con la società e, il prossimo anno, non sarà a disposizione di Allegri; perdita importante considerando la qualità del giocatore e la sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Nel mercato estivo sono due e le domande a cui rispondere:giocherà la Joya e chi sarà il nuovo attaccante della Juve. Per quanto riguarda il primo punto, il futuro del classe 1993 sembra essere in Premier League. LaPresseUn giocatore come, specie a parametro zero, fa gola a molte squadre; tra queste sembra ...

alex11_11xela : @Gazzetta_it Come con De Vrij notizia fatta uscire ad arte prima di una partita fondamentale. Non c'è niente da far… - Gae28I : Niente sto merda di dybala mi ha rovinato il mood pure per guardare i playoff, ora devo alzarmi e prendere un’altra… - phanculotutti : Ma bastaaa! L’accordo tra la Juve e Dybala è TOTALE da ottobre. Mancano degli aspetti burocratici che riguardano l’… - NescioNomen999 : Chi se la prende con la #Juventus perché #Dybala va all'inter non è che non sia juventino - quello è chiaro - è sem… - cortomusoo : COMUNQUE NON ME NE FREGA NIENTE DI QUESTE NOTIZIE PERCHÉ HO DECISO CHE DYBALA NON ANDRÀ ALL'INTER E BASTA -