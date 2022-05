Da Sorrentino alla rivelazione Eduardo Scarpetta

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 maggio 2022) C’era da aspettarselo. Paoloè il vero trionfatore di questa edizione dei Premi David di Donatello. Con il suo È stata la mano di Dio, il suo film più personale e sofferto, si è portato a casa le statuette più ambite: dal miglior filmmiglior regia. Teresa Saponangelo è emersa invece come miglior attrice protagonista: «Sul set volevo emozionare Paolo e invece abbiamo emozionato tante persone». La notte del cinema italiano, in una Cinecittà a capienza piena tra artisti e pubblico (come non accadeva dall’arrivo della pandemia da Coronavirus), è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. Leggi anche › Tutti i protagonisti di “È stata la mano di Dio”, il film di Paolocandidato agli Oscar ...