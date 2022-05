(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sono iniziate in Aula allaledidisul decreto, che contiene le misure per la cessazione dello stato di emergenza. A partire d13,15 inizierà la chiama per il

Advertising

Ilmarchese15 : RT @dottorbarbieri: ???? il Governo ha posto, alla Camera, la QUESTIONE DI FIDUCIA sulla conversione del DL 24/2022 (#covid #mascherine). Il… - gabrygabr : RT @dottorbarbieri: ???? il Governo ha posto, alla Camera, la QUESTIONE DI FIDUCIA sulla conversione del DL 24/2022 (#covid #mascherine). Il… - TV7Benevento : Covid: Camera, al via dichiarazioni voto fiducia su dl, alle 13.15 appello nominale - - AntaniCardani : RT @dottorbarbieri: ???? il Governo ha posto, alla Camera, la QUESTIONE DI FIDUCIA sulla conversione del DL 24/2022 (#covid #mascherine). Il… - MaxJWWallace : RT @dottorbarbieri: ???? il Governo ha posto, alla Camera, la QUESTIONE DI FIDUCIA sulla conversione del DL 24/2022 (#covid #mascherine). Il… -

Redazione Jamma

...AL 2019 In effetti se si va a confrontare l'incremento dei frontalieri negli anni del- 19 , ... gli enti bilaterali e i partenariati condi Commercio, Prefettura ed enti locali. E grazie ...... l' Assemblea dellatornerà a riunirsi alle 11.30 per il voto di fiducia sul decreto per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da- 19 . A seguire ... Camera: ddl superamento misure di contrasto a diffusione Covid, posta la fiducia Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sono iniziate in Aula alla Camera le dichiarazioni di voto di fiducia sul decreto Covid, che contiene le misure per la cessazione dello stato di emergenza. A partire dalle ...recante disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. Il testo è stato approvato dalla commissione V della Camera, competente ...