Cosa ha detto davvero Bill Gates sulla nuova variante più letale di Covid-19 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il magnate statunitense ha dichiarato ai media che c'è una probabilità del 5% che il peggio della pandemia debba ancora arrivare. Il tema è scientificamente fondato, la quantificazione numerica un po' meno, e c'entrano anche questioni di marketing editoriale Leggi su wired (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il magnate statunitense ha dichiarato ai media che c'è una probabilità del 5% che il peggio della pandemia debba ancora arrivare. Il tema è scientificamente fondato, la quantificazione numerica un po' meno, e c'entrano anche questioni di marketing editoriale

Advertising

ladyonorato : >> gli ho chiesto una cosa concreta: intervenire sulla carenza di farmaci salvavita in Italia. Ha detto che non ne… - NicolaPorro : ?? Le parole del #Papa fanno clamore: cosa ha detto sull'allargamento a Est della #Nato e sulle #armi. Poi rivela: '… - EleonoraEvi : Sentito cosa ha detto questo omuncolo consigliere di #FratellidItalia? consiglia di fare “gargarismi di pisello” al… - MatteoMascia13 : @boccia921 Mi riferivo a quelli che si offendono quando lo si critica come se fosse riferito a loro. Io dico solo c… - SImparziale : @marioadinolfi detto ciò, io ci terrei davvero tanto che mi spiegate una buona volta cosa ci vedete di così male ne… -