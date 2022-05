Conte riesce a essere tutto e il contrario di tutto. Paragone: un leader nel caos (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quando negai la fiducia al suo secondo governo, dissi a Conte che mi pareva un personaggio degno del teatro dell'assurdo di Ionesco, di una piece in particolare: il Rinoceronte. Si tratta di una commedia dove uno dei protagonisti cambiava completamente la propria identità: contro i rinoceronti che invadono il paesino nel primo atto; egli stesso rinoceronte nel secondo quando poi dà la caccia a chi non si converte alla rinocerontite, allegoria del voltagabbanismo. Ecco, Giuseppe Conte è così: un po' Rinoceronte di Ionesco, un po' Zelig di Woody Allen, un po' macchietta provinciale che vuole recitare tutte le parti in commedia. Manca un annetto circa alla scadenza naturale della legislatura eppure Conte ha già diverse nomination: populista sovranista nel governo gialloverde; europeista in salsa maggioranza Ursula (con Forza Italia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quando negai la fiducia al suo secondo governo, dissi ache mi pareva un personaggio degno del teatro dell'assurdo di Ionesco, di una piece in particolare: il Rinoceronte. Si tratta di una commedia dove uno dei protagonisti cambiava completamente la propria identità: contro i rinoceronti che invadono il paesino nel primo atto; egli stesso rinoceronte nel secondo quando poi dà la caccia a chi non si converte alla rinocerontite, allegoria del voltagabbanismo. Ecco, Giuseppeè così: un po' Rinoceronte di Ionesco, un po' Zelig di Woody Allen, un po' macchietta provinciale che vuole recitare tutte le parti in commedia. Manca un annetto circa alla scadenza naturale della legislatura eppureha già diverse nomination: populista sovranista nel governo gialloverde; europeista in salsa maggioranza Ursula (con Forza Italia ...

