Con la cultura non si mangia? Tremonti ci scrive: “Mai detto. E ora dirò…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Caro direttore: ho letto sul Suo sito l’articolo di Luigi Tivelli pubblicato sotto il titolo “Il ruolo della cultura e del cinema per l’Italia e per Roma”. Nell’articolo è scritto tra l’altro quanto segue: «“Con la cultura non si mangia”, mutuato da una espressione un po’ infelice vari anni fa del ministro dell’Economia di allora Giulio Tremonti». Premesso che felice o no l’espressione non è mai stata mia, considerando l’uso che ne viene fatto oggi da tanti giganti della cultura, compresa Sua Eccellenza il Ministro Franceschini Dario, e da vari entourage d’ora in avanti dirò: “… con la cultura troppi mangiano”. Tanto cordialmente, Giulio Tremonti Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Caro direttore: ho letto sul Suo sito l’articolo di Luigi Tivelli pubblicato sotto il titolo “Il ruolo dellae del cinema per l’Italia e per Roma”. Nell’articolo è scritto tra l’altro quanto segue: «“Con lanon si”, mutuato da una espressione un po’ infelice vari anni fa del ministro dell’Economia di allora Giulio». Premesso che felice o no l’espressione non è mai stata mia, considerando l’uso che ne viene fatto oggi da tanti giganti della, compresa Sua Eccellenza il Ministro Franceschini Dario, e da vari entourage d’ora in avanti dirò: “… con latroppino”. Tanto cordialmente, Giulio

Advertising

ilfoglio_it : L'evento “Pace proibita” può essere definito come l’inaugurazione di una nuova Commissione DuPre, nella quale la Na… - Quirinale : #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo,… - ilfoglio_it : Al teatro Ghione di Roma va in scena lo show del pacifismo. Comici e intellettuali raccontano le colpe dell'Alleanz… - mbasile2015 : DA DOMANI su tutto il territorio milanese per coinvolgere sempre più persone in azioni di #solidarietà e… - molte_fedi : Domani #5maggio (alle 20.45) presso la Biblioteca Centro Cultura Comune di #Nembro si terrà la presentazione del li… -