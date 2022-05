(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Ladeldi Poliziaale è una risposta normativa alleda tanteche, senza saperlo, hanno visto apporre il proprio nome su una croce nel luogo di inumazione del prodotto abortivo.gravissime non solo del nome, ma del diritto di scegliere come elaborare il proprio vissuto, senza imposizioni e giudizi culturali.” “Marta lo ha denunciato pubblicamente e tante dopo di lei hanno capito di avere una tomba pur essendo vive. Perché questo è successo e non sarebbe stato possibile se i nomi sulle croci fossero stati di uomini.” “Con l’introduzione del codice alfanumerico e della facoltà di scegliere la cremazione saniamo un vulnus in tema di privacy e introduciamo una nuova strada, non prevista dal ...

Advertising

RomaDailyNews

... grazie alla proposta di Regolamento a firma dei consiglieri capitolini Battaglia, Converti, Fermariello, Biolghini,, Zannola e Ciani, presentata in queste ore. Con la proposta di ...... grazie alla proposta di Regolamento a firma dei consiglieri capitolini Battaglia, Converti, Fermariello, Biolghini,, Zannola e Ciani, presentata in queste ore. Con la proposta di ... Cicculli: riforma regolamento cimiteri contro contro violazioni denunciate da donne - RomaDailyNews Per Michela Cicculli, consigliera di Sinistra civica ecologista "non ... cittadini di Roma e per allargare la società democratica verso chi attende da anni una riforma della cittadinanza".È a rischio chiusura l’Istituto statale per sordi di via Nomentana a Roma: è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia e rappresenta l’unico ente pubblico nel panorama nazionale a occuparsi d ...