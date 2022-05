Cara Finlandia | entrare nella Nato ora sarebbe una scelta irrazionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) di Marco D’Ercole Gentile Sanna Marin, Voglio sinceramente congratularmi per l’importante traguardo politico raggiunto. Ammetto di provare veramente tanta invidia nei suoi confronti: come cittadino italiano speravo con tutto il cuore di avere (finalmente) una presidente della Repubblica. Invece la vecchia guardia ha avuto paura e si è riciclata sull’usato garantito – che occasione sprecata! Le scrivo per chiederLe (come rappresentante delle istituzioni) e chiederti (abbiamo la stessa età) una cosa – per me – importantissima. Cerca di convincere il tuo paese e la gente del tuo paese, che aderire allaspinti dalla pauraunanon razionale e soprattutto dirotterebbe risorse dal welfare (istruzione, sanità, pensioni) a cui noi, Europa, e voi, popoli scandinavi ancora di più, siete così attenti e premurosi. Per farci ...