Calciomercato | Chelsea Stampa | Lukaku dice no a Milan e Newcastle

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo lainglese l'attaccante belga non è interessato alle offerte dei due club LONDRA (INGHILTERRA) - No ale no al. Secondo l'Evening Standard Romelunon è ...

Advertising

sportli26181512 : Chelsea: si sonda un difensore in Bundesliga: Il Chelsea con tutto probabilità perderà i suoi due pilastri difensiv… - ilpodsport : #Calciomercato 'Lukaku rifiuta Milan e Newcastle. E il Chelsea chiede almeno 75 milioni' #ilpodsport - sportli26181512 : Il Bournemouth festeggia il ritorno in Premier League: decisivo l'1-0 al Nottingham: Dopo due anni di Championship,… - serieAnews_com : #Chelsea, #Abramovich vuole la restituzione di 1,6 miliardi di sterline - junews24com : Ultime mercato Juve, vuole solo il Barcellona! L'indiscrezione - -

Calciomercato.com

In difficoltà ale ormai sempre escluso dalla formazione titolare di Thomas Tuchel, il futuro dell'ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l'Evening Standard nella prossima ...Che l'anno scorso all'ultimo capitolo ci arrivò, esattamente contro ilma s'incartò orribilmente. Regalando il trofeo alla squadra che era vista sfavorita. Questa volta le odds, le ... Napoli: occhi su un talento del Chelsea Annuncio imminente su uno degli obiettivi della Juventus. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha fatto un tentativo serio per portare Antonio Rudiger alla ...In difficoltà al Chelsea e ormai sempre escluso dalla formazione titolare di Thomas Tuchel, il futuro dell'ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l'Evening Standard nella prossima ...