Berlinguer fatta fuori da Rai3? Il faccia a faccia con l' ad Fuortes e la possibile retrocessione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Movimenti in Rai. Movimenti in viale Mazzini. Tutto prima dei palinsesti della nuova stagione. Ora c'è un'indiscrezione che riguarda Bianca, ex direttrice del Tg3, oggi titolare dello spazio di approfondimento giornalistico che s'intitola #Cartabianca, in onda tutti i martedì su. Insomma, lapotrebbe traslocare su Rai1: la spifferata arriva fa TvBlog. “Secondo le informazioni in nostro possesso nella serata di ieri Biancaavrebbe avuto un incontro con l'attuale amministratore delegato della Rai Carlo. Sarebbe stato un incontro a due, unin cuiavrebbe parlato con la conduttrice di Cartabianca del suo futuro televisivo, ovviamente in Rai”, scrive il ...