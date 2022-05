Basket | Serie A | Treviso batte Milano e resta in corsa per i playoff

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Era un match inutile per, che lotta per tre quarti, ma nell’ultimo vedecambiare passo – complici anche gli infortuni a Daniels e Biligha – e la Nutribullet vince nel recupero del 17° turno ein, almeno virtualmente, per i. Partenza fortissima di, che con il canestro di Sims e la tripla di Chillo va subito sul 5-0. Risponde da oltre l’arco Datome, ma non rallentano i padroni di casa, ancora con Chillo e poi con Bortolani che con le loro triple portano i veneti sul 15-10 dopo 5 minuti di gioco. Ma la difesa disi ritrova dopo un avvio difficile, blocca l’attacco diper quasi tre minuti e rimonta fino al sorpasso. La tripla di Green riporta avanti la Nutribullet, ma è il canestro da oltre l’arco ...

15 - 10 Russell dal pitturato, +5 per la Nutribullet 13 - 10 Il numero 70 dell'Olimpia è on fire: altro canestro e 9 punti per Gigi 13 - 8 Tripla di Bortolani, Era un match inutile per Milano, che lotta per tre quarti, ma nell'ultimo vede Treviso cambiare passo – complici anche gli infortuni a Daniels e Biligha – e la Nutribullet vince nel recupero del 17° ... Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Treviso-Olimpia Milano, recupero della diciassettesima giornata di Serie A di basket. La Nutribullet vuole provare a ...