Baldini | “Cultura e tradizione della città A Palermo per un motivo I playoff…”

Advertising

Lasiciliaweb : Palermo in pellegrinaggio Baldini porta la squadra sulla 'acchianata' di Santa Rosalia prima dei play off: 'Parteci… -

... è stata fortemente voluta dall'allenatore Silvioper il grande valore simbolico che il ... Giocare a calcio è anche partecipare allae alle tradizioni di questa città. Se uno sente su se ...'Giocare a calcio non significa solamente fare le partite e segnare un gol in più, ma anche partecipare allee alle tradizioni della città - afferma- . Se uno sente su sé stesso ...Parola a Silvio Baldini. L'allenatore del Palermo si è soffermato a rispondere ... solamente fare le partite e segnare un gol in più, ma anche partecipare alle cultura e alle tradizioni della città.Giocare a calcio è anche partecipare alla cultura e alle tradizioni di questa ... a Santa Rosalia un aiuto per i playoff – dice Baldini con decisione -. La religione è di tutti, chiediamo ...