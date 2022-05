Andremo a votare in autunno? Cosa ci potrebbe essere dietro l’attacco di Draghi al bonus 110 (e al M5S) (Di mercoledì 4 maggio 2022) La frattura tra Movimento 5 Stelle e Palazzo Chigi si allarga sempre più, passando dalle discussioni sugli aiuti militari all’Ucraina all’astensionismo grillino sul decreto Aiuti che conteneva norme per la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti a Roma fino alle parole pronunciate ieri da Mario Draghi sul Superbonus 110%, misura a firma del deputato pentastellato Riccardo Fraccaro che mai ha incontrato le simpatie del premier. “Il nostro governo è nato come governo ecologico – ha esordito l’ex presidente della Bce al Parlamento europeo – ma non siamo d’accordo sulla validità del superbonus. Cito solo un esempio. I prezzi degli investimenti necessari per le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo”. Cosa ci potrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La frattura tra Movimento 5 Stelle e Palazzo Chigi si allarga sempre più, passando dalle discussioni sugli aiuti militari all’Ucraina all’astensionismo grillino sul decreto Aiuti che conteneva norme per la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti a Roma fino alle parole pronunciate ieri da Mariosul Super110%, misura a firma del deputato pentastellato Riccardo Fraccaro che mai ha incontrato le simpatie del premier. “Il nostro governo è nato come governo ecologico – ha esordito l’ex presidente della Bce al Parlamento europeo – ma non siamo d’accordo sulla validità del super. Cito solo un esempio. I prezzi degli investimenti necessari per le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo”.ci...

