Terremoto di magnitudo 3.7 in Toscana, epicentro vicino a Firenze | In serata nuova scossa di magnitudo 3.4 (Di martedì 3 maggio 2022) Il sisma è stato sentito distintamente anche a Siena. Altre scosse minori si sono susseguite lungo tutta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 maggio 2022) Il sisma è stato sentito distintamente anche a Siena. Altre scosse minori si sono susseguite lungo tutta la ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - Agenzia_Ansa : Il terremoto avvertito a Firenze è di magnitudo 3.7 ed ha avuto come epicentro Impruneta. L'ipocentro è a una prof… - annabennardo2 : RT @FlorenceTV_: Alle 17.50 la rete dell'Ingv ha registrato un #terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1 nella zona di #Firenze. Sono in corso… - annabennardo2 : RT @RaiNews: Al momento la Protezione civile non segnala danni ma c'è allarme tra la popolazione #Firenze #Terremoto -