Salario minimo | Per Confsal Irpef è tassa su povertà | va eliminata

(Adnkronos) – "Per assicurare a tutti i lavoratori un Salario minimo, che garantisca quella dignità che deve derivare dal lavoro, la prima cosa che si sarebbe già da tempo dovuta fare è eliminare la tassa sulla povertà, cioè l'Irpef, che ancora oggi grava sui salari poveri, cioè quelli fino a 8-9 euro orari". Lo dichiara la Confsal, grande Confederazione indipendente dei lavoratori. "Dopo tanti simposi a palazzo Chigi con le parti sociali 'scelte' e tre interventi legislativi sul cuneo fiscale, su cui pure sono stati impegnate decine di miliardi, non si è avuta la volontà e la capacità di fare questa operazione di elementare giustizia salariale e sociale", afferma il sindacato.

