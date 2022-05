Mercato - DR si affaccia su aziende e sull' estero

(Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente della DR Automobiles Massimo Di Risio sottolinea sempre l'italianità del suo brand anche se le componenti sono tutte made in Cina -, orgoglio che il costruttore molisano mette anche nelle sue campagne pubblicitarie. Italianità e naturalmente convenienza, ma anche design -, che sono le armi con cui la Casa vuole sbarcare in due segmenti fino ad oggi poco esplorati: le- "anche se abbiamo continui contatti con le società e con i noleggiatori, pure quelli a breve termine" sottolinea Di Risio -, e i mercati esteri, dove, grazie anche all'accordo con FCA Bank, il marchio cercherà un forte sviluppo, "ci puntiamo molto e credo che ci siano mercati, come la Spagna, ad esempio, che possono essere molto ricettivi rispetto al nostro prodotto". Spagna che, insieme a Francia, Germania e all'Est, sono le direttrici di sviluppo all'del ...

Advertising

MeTMiB2B : #eCommerce: il numero di acquisti effettuati tramite dispositivi mobili sfiora il 70% del totale. Il dato continuer… -

Agenzia ANSA

E dopo il successo della presentazione al Namta 2022 di Orlando, Florida, dove e stata premiata come Best New Kids' Product, l'azienda siper la prima volta alUsa. "Il grande ...L'azienda siora per la prima volta alUsa. "Una crescita supportata da diversi fattori, innanzitutto dalla grande capacità di coniugare heritage e innovazione mantenendo un ... I pennarelli Carioca vanno in Usa, +14% ricavi 2021 Ma a prezzi DR”, dice il manager, che sottolinea come queste – “e altre novità” - verranno presentate a breve al mercato, per essere commercializzate nel corso dell’anno.L'azienda si affaccia ora per la prima volta al mercato Usa. "Una crescita supportata da diversi fattori, innanzitutto dalla grande capacità di coniugare heritage e innovazione mantenendo un ...