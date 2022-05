Lo striscione fuori dall’ospedale e il ‘bollettino’ del medico | le ultime su Stefano Tacconi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 3 maggio 2022)sta lottando. L’ex portiere della Juventus è stato colpito da una grave malore e attualmente si trova ricoverato. ‘Capitan Fracassa ti siamo vicini’, firmato Milano 1986, è loesposto dai tifosi all’esterno dell’ospedale di Alessandria. Come sta? Gli aggiornamenti sono arrivati dal dottor Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria, ai microfoni di ‘TuttoSport’. “Bisogna aspettare ancora un paio di giorni per avere un quadro completo. Siamo ancora in una fase a rischio. La terza. La prima è l’aneurisma stesso, una bolla che si forma nell’arteria del cervello e si apre. Se non si autotampona con un coagulo, si muore subito. Il secondo rischio è che sopraggiunga una nuova emorragia, e noi lo abbiamo scongiurato con un trattamento la sera stessa perché il coagulo ...