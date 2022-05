Lavezzi fu il primo grande amore

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 maggio 2022) Era il 2011.era alla penultima o all’ultima stagione a Napoli. Sicuramente di lì a poco sarebbe andato al Paris Saint Germain, lo ricordo nitidamente. Era, occhio e croce, il mio secondo anno di liceo. Non avevo ancora compiuto sedici anni. Peravevo una venerazione, non temevo di dirlo ai quattro venti. Lo dicevo a tutti, continuamente. Scrivevo «Pocho» da tutte le parti. Avevo quattro o cinque magliette, tutte sue. A volte avevo pure il cattivo gusto di mettermele per andare a scuola. La mia professoressa di geografia lo notò e mi fece una promessa: se mi fossi comportato bene per tutto l’anno scolastico mi avrebbe portato il suo autografo, l’autografo del Pocho. Avevano qualche amico in comune, mi disse. Io, che a quindici anni ero piuttosto allergico alle regole, la presi alla lettera. A pochi giorni dalla fine della scuola, quando ...