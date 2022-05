Dl Aiuti, Conte “Sul termovalorizzatore di Roma un ricatto” (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “Vogliono il braccio di ferro. Facciamolo. Sulla questione ambientale non possiamo permetterci passi indietro”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del M5S Giuseppe Conte, in merito all’inserimento nel decreto Aiuti di una norma sul termovalorizzatore di Roma.“A questo punto non possiamo che astenerci. Si sta consumando un ricatto pazzesco, anche il ministro Cingolani non ne sapeva nulla. E’ l’azione di chi non sa cosa sia la transizione ecologica e non vuole nemmeno sentirne parlare”, sottolinea l’ex premier, per il quale “non solo i cittadini Romani, ma quelli italiani e i turisti hanno diritto a una Roma pulita che risolva una volta per tutte questo problema in modo strutturale. Per questo siamo favorevoli a dare ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 3 maggio 2022)– “Vogliono il braccio di ferro. Facciamolo. Sulla questione ambientale non possiamo permetterci passi indietro”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del M5S Giuseppe, in merito all’inserimento nel decretodi una norma suldi.“A questo punto non possiamo che astenerci. Si sta consumando unpazzesco, anche il ministro Cingolani non ne sapeva nulla. E’ l’azione di chi non sa cosa sia la transizione ecologica e non vuole nemmeno sentirne parlare”, sottolinea l’ex premier, per il quale “non solo i cittadinini, ma quelli italiani e i turisti hanno diritto a unapulita che risolva una volta per tutte questo problema in modo strutturale. Per questo siamo favorevoli a dare ...

