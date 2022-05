Amber Heard licenzia la sua PR e assume un team di crisi management: ecco perché ha cambiato strategia (Di martedì 3 maggio 2022) Amber Heard ha appena deciso di licenziare la sua PR al fine di assumere un nuovo team prima di testimoniare al processo per la causa intentata dall'ex marito Johnny Depp. Amber Heard è così sconvolta dai titoli di giornale delle ultime settimane, relativi alla sua battaglia in tribunale con Johnny Depp, che ha deciso di licenziare la sua pr per ingaggiare un nuovo team di pubbliche relazioni specializzato in crisi management prima della sua attesissima testimonianza, che si verificherà questa settimana Secondo quanto riportato dal The Post, l'attrice di Aquaman ha abbandonato la sua società di pubbliche relazioni, la Precision Strategies, a causa della frustrazione che prova da giorni per le notizie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022)ha appena deciso dire la sua PR al fine dire un nuovoprima di testimoniare al processo per la causa intentata dall'ex marito Johnny Depp.è così sconvolta dai titoli di giornale delle ultime settimane, relativi alla sua battaglia in tribunale con Johnny Depp, che ha deciso dire la sua pr per ingaggiare un nuovodi pubbliche relazioni specializzato inprima della sua attesissima testimonianza, che si verificherà questa settimana Secondo quanto riportato dal The Post, l'attrice di Aquaman ha abbandonato la sua società di pubbliche relazioni, la Precision Strategies, a causa della frustrazione che prova da giorni per le notizie ...

