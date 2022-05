Albertini: «Anche Tonali ha avuto bisogno di un anno per ambientarsi» (Di martedì 3 maggio 2022) L’ex Milan si gode l’ottimo momento di Tonali: «Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita» Intervenuto a Milan Tv, Demetrio Albertini ha parlato in questi termini di Sandro Tonali: «Si pensa sempre che uno straniero debba avere l’anno di adattamento ma non si lascia a un giovane talentuoso italiano il momento di adattarsi in un nuovo contesto. Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) L’ex Milan si gode l’ottimo momento di: «Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita» Intervenuto a Milan Tv, Demetrioha parlato in questi termini di Sandro: «Si pensa sempre che uno straniero debba avere l’di adattamento ma non si lascia a un giovane talentuoso italiano il momento di adattarsi in un nuovo contesto. Giocare a Brescia o a Milano è diverso ma non sono sorpreso della sua crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

