(Di lunedì 2 maggio 2022) Un ospite d’eccezione è stato inlunedì 2 maggio aldi. Il professor, a Trieste per un incontro istituzionale in Regione, ha volutore il Castello anche per ammirare “La Madonna delle Rose” di Tiziano in prestito dalle Gallerie degli Uffizi esposta fino al 19 giugno. Dell’esposizione ha apprezzato, oltre all’allestimento e agli apparati iconografici, il concetto dello scambio di opere d’arte nel Rinascimento che ne rappresenta il filo conduttore. Il professorhato tutte le sale delsoffermandosi e ammirando in particolare il Salottino di Carlotta, dove un recente riallestimento che ha coinvolto l’illuminazione e la disposizione delle opere mette ...

udine20 : Vittorio Sgarbi in visita al Museo storico di Miramare - - franzfume : @malo_servizio @VittorioSgarbi Vittorio Sgarbi ha certamente vinto la Coppa del nonno - byH_Leitenbauer : RT @dcicognini: PROF.VITTORIO SGARBI -ATTESTATO DI SELEZIONE (in firma autografa) A DANIELA CICOGNINI - byH_Leitenbauer : RT @dcicognini: 'Premio Canaletto' 2018 Venezia a Daniela Cicognini (curatore Prof. Vittorio Sgarbi) - byH_Leitenbauer : RT @dcicognini: ??'LOTTA SOTTO LA LUNA' acrilico su tela cm 120x100(Daniela Cicognini) - collezione stampe e disegni Prof. Vittorio Sgarbi??… -

triestecafe.it

Domani sera vedremo anche Giampiero Mughini e, critici ed opinionisti di spicco lanciati in tv proprio dal format. Nel 2019 i due sono stati protagonisti di un acceso scontro a ...Infine la giornata di sabato dalle 18 alle 19 in Teatro vedrà la presenza del noto critico d'arte, il quale guiderà il pubblico presente in un 'viaggio' storico e artistico dentro le ... Sorpresissima! Vittorio Sgarbi in visita a Miramare! Un ospite d’eccezione è stato in visita lunedì 2 maggio al Museo storico di Miramare. Il professor Vittorio Sgarbi, a Trieste per un incontro istituzionale in Regione, ha voluto visitare il Castello ...A pronunciare le frasi shock è Luca Barbareschi durante la presentazione di un evento culturale a Sutri, il paese in provincia di Viterbo guidato dal sindaco Vittorio Sgarbi, anche lui presente ...