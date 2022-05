Sebastiano e Claudio il faccia a faccia a Storie Italiane: due ipotesi diverse sulla morte di Liliana (Di lunedì 2 maggio 2022) Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi, 2 maggio 2022, per la prima volta Claudio e Sebastiano si sono confrontati in diretta nello stesso programma. I due, che sono stati gli ultimi ad avere a che fare con Liliana Resinovich prima della sua morte, hanno idee molto diverse su quello che è successo alla donna il giorno della sua scomparsa. Il 14 dicembre 2021 Liliana esce di casa per non farvi più ritorno. Claudio non ha dubbi: non si è suicidata, lo dice dal primo giorno e lo ribadisce anche nello studio di Storie Italiane oggi, nel suo confronto con Sebastiano. Il marito di Liliana invece continua a pensare che quella mattina, la famosa telefonata delle 8,22 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 maggio 2022) Nella puntata diin onda oggi, 2 maggio 2022, per la prima voltasi sono confrontati in diretta nello stesso programma. I due, che sono stati gli ultimi ad avere a che fare conResinovich prima della sua, hanno idee moltosu quello che è successo alla donna il giorno della sua scomparsa. Il 14 dicembre 2021esce di casa per non farvi più ritorno.non ha dubbi: non si è suicidata, lo dice dal primo giorno e lo ribadisce anche nello studio dioggi, nel suo confronto con. Il marito diinvece continua a pensare che quella mattina, la famosa telefonata delle 8,22 ...

