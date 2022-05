(Di lunedì 2 maggio 2022). Due cittadinini finiti direttamente nel mirino dei Carabinieri della CompagniaTrionfale, perché gravemente indiziati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Si tratta di un un meccanico di 60 anni, già con precedenti, e un 34enne incensurato. Leggi anche:, furto al compro oro: rubano un’e la usano come ariete per sfondare la vetrina Movimenti sospetti in zona La Rustica Il tutto è nato dall’individuazione di alcuni movimenti sospetti effettuati dagli indagati: così i militari hanno deciso di seguire la pista ”fiutata” e osservarne gli spostamenti. Spostamenti che sono culminati in unin zona La Rustica. Il pensiero che potessero celarsi della attività sospette all’interno di quel box si è fatto così sempre più concreto, e così hanno deciso di ...

CorriereCitta : Roma, rubavano auto per rivenderne le componenti: scoperto un garage di stoccaggio - HoytScott96 : @FabrickoRinaldi @caste79 @CorkScrew12 @il_Malpensante Sarebbe già tutto finito, ma cercano di tenerli su in ogni m… - Roma_H_24 : Sorpresi mentre rubavano borse e portafogli ai turisti: arrestate quattro persone - -

Il Corriere della Città

...agli abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche...Gli albergatori: 'Ci manca ancora la metà dei turisti'e il turismo di Pasqua. L'assessore Onorato: 'Ma quei 235mila arrivi sono già una boccata d'ossigeno' Il modus operandi dei ladri hi - tech ... Roma, rubavano auto per rivenderne le componenti: scoperto un garage di stoccaggio Roma. Due cittadini romani finiti direttamente nel mirino dei ... attrezzi e documenti vari. Auto e componeti rubate Ancora in corso gli accertamenti per verificare la provenienza delle componenti, e ...Roma. L’obiettivo era prendere i soldi e scappare via. Il piano classico, consueto, di ogni qualsivoglia truffa che si rispetti. Questa volta, però, il denaro da prendere era pubblico, proveniente ...